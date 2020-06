Aunque la actriz King Jedet ya tiene experiencia en esto de subirse al escenario del Orgullo, este 2020 le acompañaran sus compañeras de reparto de la serie 'Veneno'. "Queremos vestirnos como nos dé la gana y estar con quien queramos y poder ser quienes realmente somos", afirmó durante el pregón de 2018 King Jedet y ahora ha dicho que para ella es "un orgullo" volver a ser pregonera y hacerlo esta vez con sus compañeras de la serie. "Me siento muy bien acompañada", ha expresado King Jedet.

Jedet, Isabel y Daniela son las actrices transexuales que dan vida a un personaje que sufrió discriminación por ser como era. En la serie, La Veneno contaba que no podía "ir a la televisión" porque su madre nunca le había visto "de mujer".

A pesar de la dificultades, estas mujeres lucharon por su deseo de ser mujer. En este sentido, la actriz Isabel Torres ha contado que "difícil fue, pero es más poderoso el sentimiento que se lleva dentro de ser mujer y no morir en el intento que otra cosa". Por su parte, King Jedet ha dicho que al final se aprende a vivir "con ello (la discriminación) porque se acepta y se asume cuando se empieza la transición".

Igual que le ocurrió a Cristina Ortiz, La Veneno, la vida de estas actrices no ha sido fácil: "No entendían que un niño se sintiese niña; me pusieron muchas trabas, me insultaron y me pegaron", ha recordado la actriz Daniela Santiago. También ha sido muy difícil conseguir hacer carrera como aristas. "Es muy complicado para el colectivo trans encontrar trabajo. Imagínate en el mundo del artisteo...nos encontramos ante una situación muy complicada", ha lamentado Isabel Torres.

"Ya basta de tanta discriminación social"

Por este motivo, el mensaje que ellas quieren dar este año de "ya basta de tanta discriminación social por ser uno mismo" sigue siendo importante a día de hoy. "De repente han aparecido una serie de personas que están intentando alarmar al resto de la sociedad y poniendo en peligro nuestra integridad", ha criticado Torres.

Todo ello para evitar situaciones de discriminación que se dieron y que se siguen dando. Un buen ejemplo para no obviarlas es 'Veneno', la serie que ellas protagonizan.