El operador de la centralita del Samur la noche de Halloween aún no ha sido expedientado

LOS SINDICATOS DEL SAMUR DENUNCIAN QUE SIGA TRABAJANDO

Francisco Iglesias aún no ha sido expedientado y en el Samur, sus superiores creen que no hay motivos suficientes. Tras las llamadas conocidas hemos querido saber qué está haciendo este hombre: trabaja en tareas de mantenimiento de vehículos. Ya no atiende la centralita. Nos han contado que su propio jefe, antes de la noche de Halloween ya envió informes sobre su actitud despectiva al teléfono.