Las ONG denuncian un aumento de ofertas de trabajo 'sólo para españoles'

Las ofertas de trabajo 'sólo para españoles' excluyen a los 630.000 extranjeros que demandan un puesto de trabajo en España. Y cuando hablan de español, hablan de 'raza'. "Están idetificando el perfil étnico, buscan a personas que además de ser españolas no tengan un origen ecuatoriano, peruano, etc", explica Inés Díez, del Servicio jurídico de la ONG Red Acoge.

Una reportera de laSexta noticias contacta con quienes especifican así sus requisitos para el trabajo, y al decir revelar la nacionalidad colombiana de la periodista, el ofertante dice no querer colombianos en su trabajo. "Colombianos no queremos, no queremos", insisten. A la pregunta de por qué esta distinción para el puesto de cocinero, afirman que "cada uno mete en su casa a quien quiere".

Las ONG denuncian un aumento de este tipo de anuncios desde 2010. Una práctica discriminatoria, y según la legislación europea y española, ilegal. Felisa Piedra, política social de CCOO apunta que "el estatuto de los trabajadores no permite discriminación en la contratación, ni por sexo, raza, religión u orientación sexual, y en este caso, es una discriminación directa".

Un simple anuncio no conlleva pena de cárcel, pero sí sanción administrativa. Muchos portales, como ADECO, filtran este tipo de anuncios y los denuncian.