En memoria de Pedro Zerolo, un icono LGTBI cuya lucha por la libertad y la igualdad no debe ser olvidada

SIEMPRE SERÁ RECORDADO EN EL DÍA DEL ORGULLO

En el día del Orgullo LGTBI no se debe olvidar el trabajo de uno de los grandes defensores de los derechos de los homosexuales en terreno político. Pedro Zerolo luchó por la igualdad y la libertad de las personas, y no dejó de pronunciar en bien voz alta sus ideales: "Nunca había tenido orgasmos como los que me da Zapatero: orgasmos democráticos".