El nuevo abogado de Galván pide que se solucione el "disparate jurídico" y abandone la cárcel

Daniel Galván, el pederasta que salió de prisión gracias a un erróneo indulto del gobierno marroquí, defiende desde la cárcel de Soto del Real que es inocente. Su nuevo abogado, Manuel Maza de Ayala dice en una entrevista a 'La Verdad de Murcia', que lo que se ha hecho con Galván, es un "disparate jurídico" y reclama su puesta en libertad.

Según el diario murciano, el abogado ya ha interpuesto un recurso para sacar a Galván de la cárcel, porque considera que el riesgo de fuga es inexistente.

Según Maza de Ayala, Daniel Galván asegura que nunca tuvo sexo con menores y que la suya con los niños era una "relación normal". Eso dice su abogado, aunque las diligencias judiciales de esos 11 casos de abusos, a los que laSexta Noticias ha tenido acceso en exclusiva, apuntan a todo lo contrario.

"Me dio somníferos en la bebida, perdí la conciencia, cuando me desperté me encontré desnuda y con fuertes doles vaginales", son las declaracions de Sana. Abusó de ella, de su hermana y también de su primo de 14 años, el único varón.

Pero según el abogado murciano, estos testimonios han sido manipulados por un abogado marroquí. "Toda base de acusación por esos presuntos abusos a once niños marroquíes tienen su sustento en un pendrive" de un abogado marroquí, que "podría haber inducido la declaración de las familias", afirma.

El abogado anuncia que pedirá que se repita el juicio, porque cree que un nuevo juicio en España podría favorecer a su cliente.