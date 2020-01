Jade DeLucía, una niña de cuatro años de Iowa, EEUU, ha quedado ciega después de contraer una gripe de la que no estaba vacunada, según ha publicado la CNN. La menor comenzó a encontrarse mal, pero la fiebre disminuyó con la toma de medicamentos, por lo que Amanda, su madre, no se alarmó. "No había ninguna señal que me indicase que algo iba muy mal", cuenta Amanda Phillips al citado medio.

Sin embargo, la mañana de Nochebuena los padres de la pequeña la encontraron en la cama con mucha fiebre y sin poder moverse, así que la llevaron de inmediato a urgencias.

Una vez en el Centro Médico Covenant, la salud de Jade empeoró drásticamente con convulsiones y temblores. Por ello, tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital de Niños de la Familia Stead de la Universidad de Iowa, donde ha permanecido ingresada durante dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La gripe afectó a su cerebro provocándole una encefalopatía con daños cerebrales muy graves por lo que estuvo a punto de morir. "Dijeron que nuestra hija podría no despertarse nunca", recuerda la madre. De hecho, así lo publicaba en su cuenta de Facebook: "No hay esperanza de que vuelva con nosotros y todo por la gripe".

Pese a ello, Jade despertó, aunque la gripe afectó a la parte del cerebro que percibe la vista, y por el momento, no saben si recuperará la visión.

Afortunadamente, la niña ya ha sido dada de alta y se encuentra en casa. "Estamos en casa, palabras que pensé que no iba a poder publicar. Pero aquí está ella, mi dulce niña", ha publicado Amanda. Además, ha agradecido todo el apoyo recibido: "Gracias por cuidarla con compasión. Gracias por ayudarnos".

Ahora, los padres de la menor han compartido la historia a través de su cuenta de Facebook con un objetivo claro: concienciar a los padres para que vacunen a sus hijos. "Si puedo evitar que un niño se enferme, es lo que quiero hacer", asegura Amanda. "Es terrible ver a un hijo sufrir así", añade.

Jade fue vacunada en marzo contra la gripe, pero los padres no se percataron de que la niña necesitaba vacunarse nuevamente para la temporada de gripe 2019-2020, debido a que el virus de la gripe cambia cada año y la vacuna también. Por eso, la madre ha compartido en sus redes sociales que quieren que "sepan que deben vacunarse contra la gripe cada temporada", para así evitar que a más niños les pase lo que a su hija.

Además, los padres, a través de la plataforma 'Go Fund Me', han lazado una campaña para que les ayuden a solventar los costosos cuidados de su hija.