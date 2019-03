El 77% de las mujeres que sufren violencia machista denuncian a su maltratador

CON LA AYUDA JURÍDICA Y LABORAL DEL GOBIERNO

Más de un 40% de las mujeres víctimas de violencia machista no denuncian porque no le dan importancia a los malos tratos. Un 26% no lo hace por miedo y otro 21% por vergüenza. Son datos de un estudio que ha hecho la delegación del Gobierno para la violencia de género sobre las mujeres que sufren maltrato, en el que se dice que la ayuda jurídica y laboral ha ayudado a que cada vez más den el paso para denunciar.