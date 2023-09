Un hombre de 52 años ha sido detenido en Alicante tras confesar que ha matado con un cuchillo a su inquilina, de 66, y que ha ocultado su cuerpo durante casi un mes envuelto en bolsas de plástico y tapado dentro de un edredón.

Aunque los motivos del crimen aún no han sido confirmados, sí existían antecedentes de discusiones por motivos de convivencia entre ambos, según la Policía Nacional. El homicidio ocurrió el pasado 29 de agosto, pero no se ha conocido hasta este domingo sobre las 23.30 horas cuando el arrestado, de nacionalidad española, llamó a la comisaría provincial de la Policía para manifestar que había acabado de forma violenta con la vida de su inquilina, con la que compartía piso y no mantenía una relación sentimental.

Al lugar de los hechos acudieron inmediatamente los agentes y hallaron el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición, envuelto en bolsas de plástico y tapado con un edredón, además de varios efectos útiles para la investigación, entre ellos un cuchillo que posiblemente fue utilizado para el homicidio.

La vivienda se sitúa en la calle San Vicente de Alicante y se encontraba en muy mal estado de salubridad, incluso con deposiciones y restos de basura por el domicilio. El Grupo de Delincuencia Violenta (Homicidios) de la Brigada Provincial de Policía Judicial se ha hecho cargo de las pesquisas y el detenido se halla en los calabozos de la comisaría a la espera de que, en las próximas horas, pase a disposición judicial.