Los españoles en silla de ruedas protestan contra las barreras arquitectónicas que dificultan su vida diaria

HAY MUCHAS BARRERAS QUE LIMITAN SUS MOVIMIENTOS

Más de la mitad de los españoles que van en silla de ruedas tienen problemas para salir de casa, mientras que el 69% no realizan actividades de ocio porque no son accesibles. Una ley obliga a eliminar las barreras arquitectónicas antes del 4 de diciembre, pero no se va a cumplir. Han salido a la calle a mostrar esas barreras que ya no deberían existir.