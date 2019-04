Más de 70 carreteras están afectadas por el temporal que azota la península

Castilla y León vive una jornada intensa de frío y nieve. Las provincias más afectadas son León, Segovia, Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora. Todas, con bastantes dificultades para circular por carretera.

En León, hasta se hacía difícil hasta pasear. "No tenemos ganas de pegar con el culo en el suelo que se moja", dice una señora.

En Zamora se ha cortado una carretera y en otras se ha prohibido la circulación de autobuses y camiones. En Segovia, se pedía extremar la precaución al volante. Aunque también los había valientes en manga corta.

Ante las críticas por la crisis de la semana pasada, la DGT ha incrementado su personal de información. Alerta de la situación por radio y también en paneles informativos y en redes sociales. Pide, explícitamente, no viajar por Castilla y León, Madrid, Navarra, Ourense, La Rioja, Huesca, Cantabria y Guadalajara. Hay 73 vías afectadas en todo el país, 16 de ellas cortadas.

Los conductores no quieren vivir la situación de hace siete días. "Vamos súper preparados porque además a mí me pasó el fin de semana pasado, pero me pilló el domingo y voy súper equipada, cadenas sí, abrigos, mantas, agua, un poco de todo", dice una mujer.

Ante el mal tiempo, los expertos sacan sus trucos. "Freno prohibido, marchas los más largas posibles, acelerones cero, frenazos bruscos cero y sobre todo, conducir de otra manera", explica un camionero.

Para afrontar la climatología adversa, Castilla y León ha desplegado 411 quitanieves y 83.000 toneladas de fundentes para la nieve y el hielo. También Galicia se ha teñido hoy de blanco, para el disfrute de los más pequeños.

Todo parece más controlado que la semana pasada, pero ¿y si vuelve a ocurrir? Para intentar evitarlo, el director de la DGT esta vez sí está en Madrid y no en Sevilla. Además, se deja ver en Twitter. Por si, una vez más, hay que buscar culpables después, Gregorio Serrano se cubre las espaldas. Pide a los conductores que se informen de la situación de las carreteras antes de circular.