Más de 8.000 familias se han concentrado en Madrid para protestar por el incremento del precio de sus viviendas de protección oficial. Muchas de estas familias han visto cómo sus viviendas pasan a costar un 30% más que una vivienda nueva después de que el ayuntamiento haya liberalizado el suelo y tengan que pagarlo a precio de mercado.

Es el caso de Aurora, que asegura que tras toda una vida trabajando por la dignidad de su hija, ahora teme que se pueda quedar sin casa. Hace más de 30 años compró una vivienda de protección oficial construida en un suelo que les cedió el Ayuntamiento de Madrid.

La casa siempre ha sido suya, pero el suelo no, y para adquirirlo ahora le piden un dinero que no tiene. Es lo mismo que le ha ocurrido a Pilar López Ruiz, que explica a laSexta su complicada situación al estar jubilada: "No me van a dar un préstamo...".

En las ultimas condiciones que puso el Ayuntamiento para adquirirlo se olvidaba de la visión social, y solo les ofrecía precio de mercado. Cantidad que, tal y como ha explicado la presidenta de la Plataforma de Afectados por el Suelo, puede llegar a sumar "150.000 o 200.000 euros por el suelo de una vivienda".

Este domingo se han vuelto a manifestar en la Plaza de la Villa y ya han conseguido que el ayuntamiento dé marcha atrás. Ahora, tendrán que esperar dos semanas para conocer las nuevas condiciones. A esta coyuntura se suma el temor a que pasen 75 años de su construcción, ya que en caso de que no compren en dicho periodo, sus viviendas pasarán a manos del Ayuntamiento.