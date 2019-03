Más de 100.000 dependientes murieron sin haber recibido las ayudas

12.729 euros es la cantidad que recibirán Amparo y sus hermanos por los atrasos en las ayudas a la dependencia. Su padre, enfermo de alzheimer, tenía derecho a la prestación, pero murió sin llegar a cobrar.

"Nunca resolvieron el expediente, y al final tuvimos que ingresar a mi padre en una residencia, porque al final cogió una especie de parálisis. Ya no podía andar nada, tenía que ir en silla de ruedas", nos cuenta Amparo Sánchez.

Durante años, se hicieron cargo de los gastos sin recibir un euro de la administración. Tras la muerte de su padre, reclamaron y la sentencia les da la razón: "En calidad de hijas y herederas, a ser indemnizadas por la consellería de bienestar social".

Según su abogada, el proceso se había dilatado de forma injustificada: "Pasan por una tortura de procedimiento administrativo. Es un procedimiento que tiene que ser resuelto en 6 meses, y que se alarga y se eterniza desde el punto de pedir cinco veces un DNI, a que se ha valorado en un grado que no corresponde, volver a aportar facturas de un centro de día, decir que se han perdido, así durante cinco años".

Verónica invirtió todos los ahorros familiares en cuidar a su madre, una gran dependiente que murió en 2013 con el expediente sin resolver. Ahora, dice, ya no tiene fuerzas para reclamar: "Presenta recurso, vete a juicio, se demora un año, otra vez aquí, otra vez, allá... ¿Tantas fuerzas para qué? Si la persona ya no está. Si a quien tenían que ayudar, ya no la van a ayudar... ya no tiene sentido".

Las asociaciones denuncian que hay miles de casos como éstos, con los que se maquillan los datos sobre las listas de espera. "Desde diciembre de 2011 hasta aquí, de la lista de espera 30.000 personas se les ha quitado el derecho porque han cambiado las condiciones y se les ha quitado el derecho, y 101.000 han fallecido esperando. Es alarmante", señala Rafael González, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Este año, dicen, ha habido casi 28.000 atendidos menos.