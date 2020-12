A las puertas de la Navidad, laSexta quiere recordar lo que hemos pasado este año. Sin duda, marzo de 2020 será recordado como uno de los meses más dramáticos de la historia reciente. La primavera arrancó con la realidad del COVID dándonos de bruces.

El primer brote que preocupó en España fue el de Haro, en La Rioja. Con los cinco primeros fallecidos llegaron los primeros cierres de colegios y hospitales. Aun así, se celebraban las manifestaciones del 8 de marzo y los encuentros deportivos abarrotados.

Pero los datos no tardaban en reflejar la dramática situación. Los datos de contagio estaban disparados, y se quintuplicaban en apenas cinco días. Sin embargo, España no se detuvo hasta que no se contabilizaron 120 muertes.

Fue el 13 de marzo, viernes, cuando el presidente del Gobierno salió para anunciar el estado de alarma en toda España.

Así, a mediados de marzo, las calles se vaciaban y los hospitales se llenaban. Las imágenes de enfermos tirados por el suelo y pasillos de centros sanitarios invadidos encogían a quienes aún se preguntaban lo que vendría por delante.

Fue el mes del pánico. Los hospitales se colapsaron y los sanitarios se quedaban sin medios, llegando a tratar a infectados con simples mascarillas quirúrgicas y enfrentándose al virus con bolsas de basura.

Mientras, las residencias de mayores se llenaban de muertos y, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, los trabajadores de las mismas pedían socorro al otro lado de la valla.

A finales de mes, el sistema sanitario ya no daba más de sí, y el pabellón en el que se organizan las ferias de Madrid se convertía en un gran hospital. Poco después los muertos ya no cabían en las morgues. Marzo acaba con 849 muertos en un solo día.