Marruecos archiva la causa contra Helena Maleno, la acusada de favorecer la inmigración ilegal por tratar de ayudar a migrantes

La justicia de Marruecos ha archivado la causa contra Helena Maleno al no encontrar ningún indicio de delito, según ha adelantado la Cadena Ser. De esta manera, se acaban siete años de lucha en los que estaba siendo juzgada por ayudar a salvar vidas.

La activista estaba siendo investigada por favorecer la inmigración irregular debido a las llamadas que realizaba a Salvamento Marítimo de España cuando tenía constancia de pateras que partían del país africano con destino a España.

Pero intentar salvar la vida de esos migrantes no es ningún delito, como ha acreditado la Justicia hacer una semana. Y no han sido solo siete años de batalla judicial, porque según explica el equipo jurídico de Maleno al medio que adelanta la noticia, "además del riesgo de ser encarcelada, la activista ha sido objeto de amenazas, agresiones físicas y actos de difamación. Sin embargo, Helena no dejó ni un día de atender las llamadas de socorro".

Más de 200 personalidades del mundo de la cultura, el periodismo y el activismo social firmaron antes de conocer el archivo de la causa un manifiesto de apoyo a la activista.

"¿Cuántos miles de personas ha podido salvar Helena? ¿A cuántas familias ha acompañado en la búsqueda de sus seres queridos? ¿Cuántos nombres ha llegado a poner sobre los cuerpos enviados por las olas a nuestras playas?", se preguntaban en el manifiesto.

El día que Gonzo entrevistó a Helena Maleno, activista por los Derechos Humanos en Marruecos: "Tendré que ir a la cárcel por defender el derecho a la vida"

Gonzo entrevistó en El Intermedio a Helena Maleno, activista de los Derechos Humanos, sobre el peligro que tiene su trabajo y que corre su vida debido a la investigación de la Policía de Marruecos por sus llamadas a Salvamento Marítimo. Además, le contó al periodista que en 2014 sufrió un intento de asesinato: "Me salvaron la vida mis compañeros".