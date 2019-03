Mario, enfermo de hepatitis C: “O me da Sanidad el tratamiento que necesito o me voy a morir”

Mario lleva 18 años con una gravísima hepatitis C. La agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar un nuevo tratamiento que aumentaría el porcentaje de curación de su enfermedad hasta en un 95%: "O me da Sanidad el tratamiento que necesito o me voy a morir".

Sin embargo en España los hospitales solo recetan esta terapia en casos excepcionales: “O estas que te quedan unos meses de vida o te dicen que no te atienden” afirma Mario. Luis Miguel Benito de Benito, doctor especialísta en Aparato Digestivo, explica que la terapia “está en muy pocas comunidades y dentro de las que lo tienen aceptado en muy pocos centros se suministra”.

La razón principal es el precio. Cuesta unos 60.000 euros, una cantidad inasumible por los pacientes. Ya paga por los medicamentos que utiliza 200 euros al mes.

El tiempo corre en su contra. Mario ha pedido al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Salud de Madrid que faciliten el acceso al medicamento: “Me han dado una esperanza de vida de 8-10 años, si sigo en estas circunstancias no sé qué voy a hacer”.

La Asociación Española del Estudio del Hígado señala que todavía se está negociando la difusión del medicamento y espera que al final se facilite el acceso. Los médicos piden a la administración que haga cálculos a la hora de invertir en estos tratamientos.

Los expertos señalan que podrían suponer un ahorro en trasplantes de hígado en el futuro.