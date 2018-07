La marcha mundial de la marihuana pide en Madrid que se permita su uso terapéutico bajo el lema 'El porrito no es delito'

La iniciativa ha sido impulsada en el Día Mundial de la Marihuana por cuatro organizaciones a favor de su legalización y regulación, entre ellas, la Federación de Asociaciones Cannábicas y Regulación Responsable.

La manifestación se ha desarrollado con un recorrido por el centro de la capital que se ha producido en un ambiente festivo y ha estado abanderada, en su cabecera, por un autobús amarillo con música reggae desde el que algunos voluntarios han lanzado cannabis.

También se vieron muchas camisetas verdes con el emblema "Siembra el cambio". "El porrito no es delito" o "No más multas, no mordaza", han sido algunas de las consignas que han sido coreadas en el acto, al que han acudido tanto jóvenes como un nutrido grupo de sexagenarios y septuagenarios.

Bernardo Soriano, portavoz de la plataforma Regulación Responsable, ha pedido "valentía a la clase política" para que "asuma un debate" sobre lo que reivindican y ha abogado que por una iniciativa parlamentaria que "cristalice en una regulación responsable".

Asimismo, ha explicado que se debería crear una "ponencia técnica objetiva y seria" en el Congreso en la que se analice primero los prejuicios "del régimen de prohibición", con el que, según opina, no se ha logrado que disminuya ni su demanda ni su oferta, así como tampoco el consecuente peligro de la venta de este producto de forma adulterada.