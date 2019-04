Manifestaciones en decenas de ciudades contra la pobreza energética: "Que nadie muera por no poder pagar la luz"

Gritan contra los cortes de luz ante la sede de Gas Natural en Madrid. "No hay derecho a que haya gente que se muera por no tener calefacción", denuncia una señora. "Estoy indignada de ver cómo se abusa de la gente pobre", protesta otra manifestante.

Es una de las concentraciones que Unidos Podemos ha convocado en 38 ciudades de toda España contra lo que, dicen, es un incumplimiento de la legalidad. "Es inaceptable, no se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción", ha asegurado el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Bajo lemas como "La pobreza mata" o "nadie sin luz" exigen a la empresa eléctrica que impida los cortes de suministro a personas en situación de pobreza. "No es posible que muera gente en nuestro país cuando estamos hablando de un país que tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la gran mayoría", denuncia el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

En Reus, los vecinos han salido una vez más a la calle para evitar sucesos como el de la anciana de 81 años que falleció esta semana. "No cortarle a nadie ni la luz ni el agua si no hay un informe previo que determine si hay esa situación de emergencia social o no", pide Félix Alonso, alcalde de Altafulla.

Desde Zaragoza, Íñigo Errejón y Pablo Echenique han pedido también acabar con esta situación. "Que nadie más muera por no poder pagar la calefacción, para que nadie más muera por estar a oscuras, para que nadie más muera, en definitiva, por ser pobre", ha solicitado el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón.

Una solicitud a la que también se ha sumado el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique. "Que nadie muera por no poder pagar la calefacción o porque no pueda pagar la luz", asegura.

Bibao es otra de las ciudades donde se han escuchado las mismas peticiones. "Cada vez hay más pobreza y más desigualdad", ha denunciado una vecina. Por eso piden que cuanto antes se ponga solución a este problema.