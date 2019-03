Ferré ha aceptado cumplir 7 años de cárcel y pagar una multa de 11 millones de euros

El empresario Fernando Ferré, fue dueño de una gran compañía hotelera en Ibiza. Ferré se ha sentado en el banquillo para responder por uno de los mayores fraudes fiscales que se recuerdan, se le acusa de haber estafado hasta 14,5 millones de euros a Hacienda. Y también de haber explotado a sus trabajadores.

Como él mismo decía su negocio consistía en no pagar nada, mientras su imperio iba creciendo y se hacía invisible para Hacienda. Los turistas llegaban a Ibiza con ganas de pasarlo bien. En 2001 Ferré tiene la idea de adquirir hoteles, la mayoría viejos, que él se encargaba de reformarlos, así hasta 60. Casi todos en Ibiza, en total 11.000 plazas hoteleras y para cubrir todos los servicios, se hizo con 1.500 trabajadores. El volúmen de negocio le llegó a reportar cerca de 36 millones de euros anuales.

Según la Hacienda Tributaria, jamás pagó impuestos. Sus hoteles estaban por toda la isla, es difícil dar un paseo y no encontrarse con un bloque de cemento de la cadena 'Playa Sol'. Pero el crecimiento empresarial de Fernando Ferré en la isla, corrió en paralelo a sus irregularidades con los empleados, fue en 2008 cuando comenzaron las denuncias. Los traía generalmente de países del este, y les obligaba a firmar contratos escritos en idiomas que no entendían. Dormían hacinados en sótanos de la propia empresa y caían agotados porque jornadas alcanzaban las 16 horas diarias. No les daba de alta en la Seguridad Social y el sueldo máximo era de 300 euros al mes.

En el juicio las conversaciones entre la acusación y la defensa, han terminado con acuerdo, el empresario ha aceptado cumplir 7 años de cárcel y pagar una multa de 11 millones de euros. Una sentencia que rebaja a menos de una décima parte las penas de cárcel solicitadas.