Los responsables de un gimnasio madrileño piden perdón por ofrecer cursos de artes marciales contra el bullying: "Estamos arrepentidos"

Técnicas de defensa personal para que los niños luchen contra los abusones, se enseñan en gimnasios de todo el mundo, pero a uno de Madrid le ha caído una denuncia. A la Policía no le ha gustado nada el cartel en el que lo anuncian. Dos niños pegándose junto a la señal 'STOP Bullying'. Creen que puede ser apología de la violencia.

En el gimnasio piden perdón, pero se defienden. Ángel Daniel Albarrán, administrador de MadFit, afirma que "la intención no era causar ningún malestar" y añade que "no se hace nada violento, no se dan golpes, ni nada por el estilo; son juegos que fomentan la autoestima del niño y si hay algún niño violento se le echa automáticamente".

La técnica que enseñan se llama 'Krab Maga', las tácticas de lucha que utiliza el Ejército de Israel. Adaptadas a niños, enseñan a zafarse de agresiones y fomentar la autoestima, pero también a defenderse con golpes y, por eso, asociaciones contra el acoso escolar, lo rechazan.

Ana Sastre, portavoz de 'Save the Children', afirma que "enseñar a un niño que sufre acoso a ser violento para frenar el acoso no es la forma de acabar con la violencia".

Autodefensa para niños, ¿sí o no? Es el debate. En un gimnasio de Valencia enseñan 'Krav Maga' a pequeños pero con técnicas adaptadas que eliminan la violencia al máximo. "No se enseña a pelear entre ellos, ni técnicas de golpeo; se enseña jugando", asegura Julio Sotos, director del gimnasio 'Krav Maga Evolution'.

Al gimnasio de Madrid denunciado de Madrid le pueden caer hasta 30.000 euros de multa.