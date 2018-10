"Los pobres esperan el fracaso, como si lo desearan": el polémico vídeo de un colegio concertado a sus alumnos

"¿Cómo ves el vaso, medio lleno o medio vacío?, ¿te centras más en los obstáculos o en las oportunidades?": así comienza un polémico vídeo que el colegio concertado Salesianos de Estrecho, en Madrid, muestra a sus alumnos de Secundaria. En él, explican las "diferencias entre una persona rica" y, como ellos mismos detallan en el vídeo, "una pobre y cómo se enfrentan a los obstáculos en su vida".

"La gente pobre, mediocre, suele tomar decisiones basándose en el miedo, su mente está constantemente analizando lo que no va bien o lo que podría ir mal en cualquier situación. Normalmente, a estas personas la primera idea que les llega es que no va a funcionar. También hay otro tipo de personas que son más optimistas y, dicen, que esperan que funcionen", detallan en el vídeo.

"Sin embargo los ricos, las personas de éxito, se responsabilizan de los resultados de su vida y actúan según la disposición mental. En su cabeza hay una frase, y es, 'funcionará porque yo haré que funcione'", continúan.

Por todo ello, en el vídeo aconsejan a sus alumnos que deben "tener confianza" en sus "capacidades" y en su "creatividad", ya que "estos dos elementos" harán que todos sus "proyectos funcionen": "Cuánto más grande es la recompensa, mayor es el riesgo, como constantemente ven oportunidades, los ricos están dispuestos a arriesgar y esto es lo que diferencia a ricos y pobres".

Señalan que "los ricos piensan que si algo no sale bien podrán recuperar su dinero mientras que los pobres ya esperan el fracaso, como si lo desearan, siempre de manera inconsciente", continúan diciendo en el vídeo, ya que, aseguran, "carecen de confianza en sí mismos y piensan que, si algo no sale bien, sería catastrófico". Indican que los "pobres o las personas mediocres siempre ven obstáculos y, si no los hay, los fabrican ellos mismos" ya que, "por regla general, no están dispuestos a arriesgar nada".

Otro punto desfavorable para "los pobres o mediocres" explican que "es que afirman que están constantemente preparados. Si tienes una buena idea no te hace falta un máster ni ningún curso ni nada, tan solo son excusas de mente mediocre y miedo que te hace verte que no estas preparado", detallan en el vídeo.

"Al final, cuando las personas se sacan esos títulos la oportunidad se pasa porque hay negocios que solo pasan una vez en la vida y hay estar preparado", aconsejan. "Si queréis triunfar tenéis que tener costumbres de ricos, y eso, es actuar rápido y tener confianza en uno mismo", concluye el polémico vídeo.