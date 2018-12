Los pensionistas vuelven a ocupar las calles de España: "Yo no sé si algún diputado pasaría al mes con este dinero"

Nuevas movilizaciones de los pensionistas en una decena de ciudades españolas. Siguen incansables tras más de un año de protestas. Piden, de nuevo, pensiones dignas. "Que se blinde constitucionalmente la política de pensiones", exigen desde Valencia.

Otros se limitan a recordar cuál es su situación para hacer ver la importancia de su lucha: "He cotizado 50 años y tengo una pensión de 800 euros. Me viene muy justo poder pagar la luz, el agua...", protestan.

Y hay quien no olvida enviar un mensaje a la cúpula política encargada de mejorar su situación. "No sé si algún diputado con ese dinero pasaría el mes. Yo no". Además, recuerdan: "Mientras no lo consigamos, no vamos a parar".