Los padres de Gabriel rompen su silencio un año después del crimen: "Se me pasa por la cabeza el suicidio, echo de menos a mi hijo"

Los padres del niño Gabriel hablan en público un año después del asesinato de su hijo. Han llegado sonriendo, demostrando una vez más una enorme fortaleza, pero con sentimientos que les desgarran por dentro. "Si nos centrásemos en la rabia y la venganza, se hablaría de ella y ganaría otra partida", ha señalado la madre del pequeño Gabriel Cruz.

A Patricia Ramírez le costaba hablar y ha aguantado el llanto durante toda la rueda de prensa. "Me mantiene con fuerza el amor hacia Gabriel y su recuerdo". Ha explicado que todavía no ha podido volver a trabajar y ha tenido que abandonar su casa, la que compartía con Gabriel.

Por su parte, Ángel Cruz ha confesado lo más duro. "Se me pasa por la cabeza el suicidio, por que lo que más echo de menos es a mi hijo", ha señalado. Todavía hoy, un año después, es incapaz de quitarse el sentimiento de culpa.

"Si yo no hubiese tenido esa relación, mi hijo seguiría vivo. La persona que me decía que me quería, cuando me fui a trabajar asesinó a mi hijo", ha añadido Ángel ante los medios convocados.

Ahora tienen todas sus fuerzas puestas en el juicio. "Esperamos una sentencia justa que nos lleve a que esta mujer nunca más haga daño a nadie".

Por primera vez, Patricia se ha referido a ella como la asesina de su hijo y una vez más han dado las gracias a todos los que les acompañamos en esos duros y largos 12 días.