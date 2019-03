Lidia Sanmartín, víctima del accidente ferroviario de Angrois: "Para mí, el día 24 será mi nuevo cumpleaños"

Víctimas y allegados de los fallecidos sin todavía noticias de un responsable de lo sucedido. Muchos de los heridos sin posesión aún de una mínima indemnización. Y todos, con el dolor reavivado ante una fecha tan cercana y familiar. El 24 de julio se producía en Angrois uno de los accidentes más graves en la historia ferroviaria de España.

Un tren procedente de Madrid con dirección a la ciudad de Ferrol descarrilaba, por un exceso de velocidad en la curva de Angrois, con 218 personas a bordo, ocasionando la muerte a, al menos, 79 de ellas. Casi un año después, las víctimas de aquel incidente recuerdan con pesar lo ocurrido.

"Todavía, a día de hoy, no puedo correr, saltar ni esquivar obstáculos", explica Lidia Sanmartín, superviviente del accidente ferroviario. Salió milagrosamente de uno de los vagones con seis costillas rotas, dos neumotorax, tres hernias discales y fracturas en la rodilla, la tibia y el peroné.

"Para mí, el día 24 será mi nuevo cumpleaños", confiesa Lidia, porque ha vuelto a nacer. Igual que los 145 supervivientes de la tragedia, de los cuales, sólo 18 han recibido ya una indemnización. Otros 39 las recibirán en breve. Además, 70 de las 79 familias de los fallecidos ya han recibido 60.000 de indemnización.

Sin embargo, casi un año después del suceso, todavía no se han afrontado las responsabilidades pertinentes sobre el accidente.

"Pedimos una comisión de investigación para que se depuren responsabilidades políticas. Sabemos que ese tren se inauguró muy deprisa", ha explicado Rogelio Bernardo. Él y su mujer perdieron a su hijo David de 36 años en el accidente. Aseguran que, un año después de lo ocurrido, comienzan a asimilarlo.

Las víctimas rechazan la condecoración que la Comunidad de Galicia quería otorgarles el día 24. Dicen que no es un momento para celebrarlo, sino para honrar a las víctimas que fallecieron en el accidente, así como a todas aquellas personas que ayudaron a que el suceso fuera más llevadero.

María Teresa Gómez-Limón,miembro de la Plataforma de víctimas de Alvia y diputada del PP, lo explicaba en el programa 'Al Rojo Vivo': "Nosotros no queremos medallas, no queremos dinero, no queremos nada. Queremos verdad y justicia".

Porque es una situación difícil de superar. Lo explica Pilar Bermejo, psicóloga del Ayuntamiento de Santiago de Compostela que, junto a servicios de emergias y fuerzas de seguridad, ayudó a las víctimas en todo momento tras el descarrilamiento del tren.

Según Pilar, las víctimas pueden recuperarse en "dos, tres, cuatro años. Otros serán capaces de enfrentarse a ello de manera más rápida. Hablo, como mínimo, de un año o dos".