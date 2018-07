Libertad sin cargos para el hombre acusado de pintar como un ataúd el coche de su expareja

LA VÍCTIMA SE SIENTE DESPROTEGIDA

El hombre acusado de destrozar y pintar como un ataúd el coche de su expareja ha quedado en libertad sin cargos. El juez considera que no hay pruebas suficientes para demostrar que fue él quien lo hizo. Ella, que le denunció por amenazas e intimidación, ha dicho entre lágrimas que se siente desprotegida. "Denunciar no sirve de nada, al menos en mi caso. No hay justicia".