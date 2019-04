Indignación entre los pasajeros de El Prat ante los paros y las largas colas: "Esto es indignante, un sabotaje"

Colas, colas, y más colas. Eso es lo que se han encontrado durante la tercera jornada de huelga los viajeros que han acudido al Prat de Barcelona. A falta de acuerdo ataje la huelga, los paros de una hora continuarán el viernes y el domingo, que pueden sumar un total de 24 horas de paros el día 14.

Los más precavidos han acudido con mucho tiempo de antelación para no perder su vuelo. "Son cinco horas antes porque si no, entre el 'checking' y el control de seguridad, no nos daba tiempo", ha contado una de las personas que ha esperado durante horas para embarcar.

Prolongar tanto tiempo la espera conlleva muchos problemas para los turistas. "Con niños, entre que uno tiene hambre, el otro tal... no es normal esto, no son situaciones agradables", ha relatado otra viajera. No se explican cómo puede pasar esto en uno de los principales aeropuertos de España. "Esto es indignante, es un sabotaje. Te vas de viaje con nervios", ha dicho otra.

Durante el día, la empresa y los trabajadores se han vuelto a reunir sin alcanzar ningún acuerdo. Mientras que los empleados piden un aumento de 350 euros, la oferta de Eulen no alcanza ni el 50% y les ofrece un aumento de 155 euros. Juan Carlos Giménez, asesor del comité de Huelga, ha dicho que ya sabían lo que demandan y que esperan llegar a un acuerdo "en los próximos días".