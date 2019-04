La joven de Córdoba, víctima de los acusados por la violación de San Fermín, no denunció al no recordar nada pese a tener dolor y hematomas en los muslos

UN POLICÍA LOCAL LA HABRÍA ACONSEJADO NO DENUNCIAR

La joven agredida en Córdoba no recordaba prácticamente nada, sabía que habían abusado de ella pero no podía dar detalles. De hecho, su entorno no la creyó y ella creía que un sólo un chico había abusado de ella. No fue hasta que no vio el vídeo que le enseñó la Policía Foral cuando fue consciente de que fueron cuatro agresores.