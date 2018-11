La dura realidad de las mujeres mayores de 60 años que llevan media vida sufriendo violencia machista: "Para que mis hijos no me escucharan discutir, me dejaba"

Esta mujer tiene 66 años y ha sufrido malos tratos más de la mitad de su vida: "Maltrato psicológico, sobre todo, y sexual. Él llegaba y decía: 'eres mi mujer y los derechos maritales'. Y para que mis hijos no oyeran que siempre estaba discutiendo, me dejaba". Así pasó 34 años, sufriendo la violencia machista del que fue su marido: "Yo subía las escaleras y decía: '¡ay dios mío, que no esté!', porque me la liaba, por lo que fuera, me la liaba".

Según un estudio reciente, el 19% de las mujeres mayores de 60 años ha sufrido o sufre violencia machista. En su mayoría, maltrato psicológico, seguido de la violencia sexual, social, económica y física. Una lacra que no entiende de edades, pero que marca la vida de quien la sufre: "Teníamos un negocio y él llevaba la administración. Era alcohólico, cocainómano... Llevaba las cuentas. Fíjate, me embargaron el piso, nos quedamos sin piso, tuvimos que cerrar la empresa. Horrible".

Ella consiguió huir a Andalucía y denunciar a su marido hace 13 años: "Había noches que me mandaba 70 mensajes. Todos: 'eres una hija de...'. Me decía 'sé dónde estás y voy a ir y voy a quemar todo'. A mí me daba miedo".

Gracias a 'Mujeres Progresistas', recibió ayuda psicológica y judicial. Pero no todas lo consiguen. "No habían sido atendidas por su edad o porque convivían con su maltratador. La justicia era lenta, mala e ineficaz" explica Carmen Meneses, coordinadora del informe. Por eso, dicen, es prioritario un sistema judicial más ágil y de mejor calidad y recursos inclusivos que no discriminen por cuestiones de edad.