Hasta 121 migrantes llevan diez días hacinados en el Open Arms, durmiendo a duras penas sobre una cubierta que se queda pequeña. Las otras 39 personas rescatadas en las últimas horas han pasado también allí su primera noche. La ONG rechazó que la marina maltesa los evacuase pocas horas después del rescate por los altercados que podría producir a bordo que sólo los últimos auxiliados llegasen a puerto.

Cerca de Lampedusa, también a la espera de un puerto seguro, está el Ocean Viking, barco con el que Médicos sin Fronteras ha rescatado a 85 personas. Con ellas, suma ya 165 los migrantes que se encuentran esperando el 'sí' de Malta o Italia. Mientras, Matteo Salvini ha vuelto a jactarse de su política de cero acogidas.

"He firmado dos decretos prohibiendo la entrada en aguas italianas a los dos barcos de ONGs que llevan cientos de migrantes", ha destacado el ministro del Interior italiano. Palabras que han sido acogidas entre aplausos de sus simpatizantes. Lejos de acogerles, Salvini ha lanzado una nueva advertencia: "¡Id a España e id a Noruega! No vengáis a molestarnos a Italia porque no somos el campo de refugiados de Europa".

Muchas voces se han sumado a las críticas por la política de cierre de puertos de Italia; entre ellos, el actor Richard Gere, que ha visitado el Open Arms y a bordo ha denunciado la inacción de Italia, a lo que Salvini ha respondido: "Como sus amigos de la ONG tienen 180 migrantes a bordo estoy seguro de que el generoso millonario los recibirá a todos en sus villas. ¿Estoy equivocado?".

Con su cierre de puertos y la omisión de socorro, Italia podría estar saltándose hasta seis tratados internacionales de los que es firmante. "Nuestros derechos están siendo abandonados por Europa", ha recalcado Óscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms. ACNUR ha instado a los países del sur de Europa a que actúen y den respuesta a los más de 300 migrantes que siguen esperando en condiciones extremas.