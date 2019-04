La declaración de dos policías confirmaría la posición dominante de 'La Manada' y que no hubo consentimiento

Carlos Bacaicoa, el abogado de la víctima de la supuesta violación grupal de los Sanfermines, ha manifestado tras escuchar los audios de los vídeos grabados por los acusados que se refleja que "no había consentimiento por ningún sitio".

Bacaicoa, a su salida del Palacio de Justicia tras la sexta sesión de la vista oral del juicio, ha manifestado que la prueba practicada en relación con estos audios ha sido "la más relevante" de la jornada, aunque ha explicado que no iba a dar detalles del contenido. No obstante, ha manifestado que lo que ocurre es "de todo menos consentido".

Además, ha confirmado que "en ningún momento se escucha a la víctima" decir "ni sí, ni no, ni todo lo contrario". Además, el abogado ha manifestado que "los peritos que han declarado sobre el vídeo han sido igual de rotundos" que en la primera versión que expusieron.

En cuanto al testimonio que han ofrecido los médicos forenses que atendieron a la joven denunciante, Carlos Bacaicoa ha señalado que "ha sido muy abierto, se puede entender de todo un poco, según como lo quieras ver".

Por último, ha afirmado que la sesión para presentar las conclusiones de las partes debería ser en un mismo día, y no en dos días, porque "si no, no estaríamos operando en igualdad de armas, tendrían más tiempo las defensas para preparar el informe que las acusaciones particulares".

Inicialmente, la fecha para presentar las conclusiones estaba prevista para este viernes, pero no se descarta que sea retrasado al lunes. "El tribunal podrá decir que lo pasa al lunes o no, pero lo haremos todos el mismo día, si no sería muy fuerte", ha indicado.