La hija de la anciana de 71 años cuyo cadáver se encontró cuando la comisión judicial que iba a desahuciarla entró en la vivienda sigue en paradero desconocido. Junto al cadáver de su madre se encontró una nota escrita por la hija en la que se explicaba la mala época económica que estaban pasando.

En esa misiva, a la que ha tenido acceso La Voz de Galicia, la hija explicaba que había ayudado a su madre en su propósito de acabar con su vida colocándole una almohada en la boca a efectos de asfixiarla.

"Empezamos a discutir por el desahucio y no sé cómo acabé asfixiándola con la almohada", escribió en la carta publicada por el citado medio. "Ella tenía tanto miedo a quedarse sin casa y no dejaba de decir que tenía que morir. No sé cómo pudo pasar. Después intenté reanimarla, pero ya no respiraba", añade.

La carta, que va dirigida a "su señoría", refiriéndose a un juez, también hacía referencia a un posible suicidio de la hija: "Luego me reuniré con ella".