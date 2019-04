"Me sentía sucia, que no valía para nada", la campaña contra la trata de mujeres de Apramp

EN 2016 MÁS DE 1.200 MUJERES HAN SIDO VÍCTIMAS DE TRATA

Según Apramp, en 2016 más de 1.200 mujeres han sido víctimas de explotación y de trata. Y el 61% empezaron a prostituirse siendo menores. Ahora, han lanzado una campaña sobre esa dura realidad que esconde cada caso. "Me sentía sucia, me sentía una mierda que no valía para nada", es uno de los testimonios de esta campaña.