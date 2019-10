Dos hombres, de 22 y 25 años, han ingresado en prisión provisional y sin fianza tras ser detenidos por la violación a una chica de 18 años en los baños de una discoteca de Valencia.

Sin embargo, en el marco de la investigación, la Policía Nacional no descarta que se produzcan nuevas detenciones. Y es que, los agentes no descartan la implicación de otros dos jóvenes en la violación.

Un amigo de la joven ha explicado que "ella gritó, intentó sacárselos de encima, pero no pudo porque eran cuatro y tenían más fuerza". Además, ha apuntado que "le taparon la boca, le cogieron de los brazos, le golpearon y le arañaron".

Los hechos ocurrieron este domingo, hacia las 07:30 horas, en los baños de la Sala Indiana, situada en Valencia. Según ha explicado la portavoz de la Policía Nacional en un acto del cuerpo, la víctima se dirigía a los aseos cuando la acorralaron y la agredieron sexualmente.

La Policía, alertada por lo sucedido, se trasladó al lugar de los hechos y se encontró a la chica "llorando y asustada". Así lo ha declarado ante los medios la portavoz, que también ha señalado que tuvo que recibir atención sanitaria y que, inmediatamente, se procedió a detener a los dos jóvenes como presuntos autores de un delito de agresión sexual.

La discoteca se persona como acusación

Los responsables de La Indiana, la discoteca en la que ocurrieron los hechos, han trasladado al juzgado su voluntad de personarse como acusación popular cuando se abra el secreto de sumario sobre la presunta agresión sexual en sus instalaciones.

Además, en un comunicado publicado en Facebook desde la sala han querido condenar "cualquier tipo de violencia o conducta contra la libertad sexual" y mostrar "su firme compromiso por evitar este tipo de conductas en el local".

En la publicación también se han pronunciado sobre un audio, difundido a través de WhatsApp y redes sociales, en el que una joven asegura que el personal de seguridad y de limpieza presenció lo ocurrido y no prestó su ayuda a la víctima.

Desde La Indiana afirman que dicha grabación "no responde a la realidad" porque los trabajadores "no presenciaron tales hechos y, por tanto, no omitieron el deber de socorro". "Nuestro personal siempre actúa de la forma más diligente posible y da aviso a los cuerpos de seguridad cuando se producen comportamientos contrarios al orden público".