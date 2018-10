La primera declaración de Jordi Magentí ante el juez: "Yo no he acabado con la vida de esa pobre gente"

Sin parar de gesticular, con un discurso atropellado, Jordi Magentí se declara inocente una y otra vez ante el juez. "Yo no puedo decir una cosa que no he hecho. No puedo decir que sí a una cosa que es mentira, que no es. Yo no he acabado con la vida de esa pobre gente. Se lo prometo por dios", insiste en su declaración.

De manera un tanto confusa, dice no recordar si el día del crimen estuvo en el pantano, a pesar de que las cámaras de seguridad lo grabaron. "Sí que un día oí disparos", señala.

Pierde el hilo de su declaración y durante medio minuto permanece en blanco. Es la primera vez que declara ante el juez el único detenido por el doble crimen de Paula y Marc en agosto de 2017.

Y, aunque no quiere responder a las preguntas de la Fiscalía, no deja de hacer gestos de negación. Además, parece desorientado, tanto que le llaman la atención.

Desde esta declaración, Jordi Magentí permanece en prisión provisional, acusado de la muerte de Paula y Marc.