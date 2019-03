El inicio de curso de una joven transexual: "Cuando tú lees el nombre cambiado estás leyendo que esa persona eres tú"

SÓLO 20 MENORES TRANS EN ESPAÑA HAN CONSEGUIDO CAMBIAR SU NOMBRE EN EL DNI

Su vuelta al cole es especial. Yolanda es una menor transexual y aunque en su carnet del instituto aparece su nombre elegido, en su DNI el cambio aún no es posible porque no tiene 18 años. Para lograrlo antes, los menores pueden ampararse en la ley de cambio de nombre por uso común pero el 95% de las peticiones son rechazadas. Las familias demandan una ley estatal integral de transexualidad para que la decisión no dependa solo del criterio de un juez.