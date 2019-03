Ignacio González gasta 1,4 millones en promocionar las virtudes de la Sanidad madrileña

'La mejor Sanidad y los mejores servicios' es el lema de la consejería madrileña que se publicita por toda la comunidad. Anuncios que chocan con la realidad de los recortes en el día a día.

Son muchos los sanitarios que denuncian la saturación de los servicios de urgencias. En el hospital Ramón y Cajal los profesionales dan cifras: 250 camas cerradas y 740 trabajadores menos en cuatro años. Por eso no entienden que la comunidad haya invertido 1,4 millones de euros en esta campaña en la que se alardea de la calidad de la Sanidad madrileña.

Dura realidad la que viven los enfermos de Hepatitis C, que han vuelto a la consejería a exigir el tratamiento de Sovaldi que tienen prescrito.

Para el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, estos carteles no son publicidad sino información. "No se trata de ninguna campaña de publicidad para vender una buena Sanidad porque no nos hace falta".

Las plataformas en defensa de la Sanidad pública acusan de despilfarro al gobierno de González. Exigen que no se encubra la realidad que ha dejado los recortes.