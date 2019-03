Críticas en las redes sociales al hotel que negó alojarse a unos jóvenes con síndrome de Down

Desde el hotel aseguran que todo fue un malentendido y que jamás han prohibido alojarse en su establecimiento de Almería a personas con síndrome de Down. Sin embargo, no es la primera vez que esta cadena hotelera es denunciada por discriminar a sus clientes.

La indignación entre los clientes y un aluvión de críticas en las redes sociales es máxima, ya que no comprenden cómo el hotel pudo rechazar a un grupo de jóvenes con síndrome de Down por miedo a las molestias que pudiesen provocar.

El centro de discapacitados de Tarancón asegura que la misma compañía les impidió alojarse en su hotel de Peñíscola. Lo que está claro es que el código penal contempla entreuno y cuatro años de inhabilitación profesional a quien deniegue a una persona la prestación a la que tenga derecho por ser discapacitado.

Pero este no es el único caso de discriminación. Tonet, un joven con síndrome de Down, fue rechazado en una excursión escolar de su instituto por ser un joven Down. Su padre al relatar lo sucedido no entendía el comportamiento de los profesores ya que "mi hijo iba al instituto, y en el viaje de fin de curso, cuatro profesores se negaron a subir al autobús si él también iba".

Otros casos más reciente son el que ocurrió en una discoteca de Sabadell hace apenas un mes. Los dueños impidieron el acceso a un grupo de jóvenes con síndrome de Down por tratarse de un grupo especial al que, en todo caso, solo le permitirían estar en una sala aparte. Lo mismo ocurrió en 2010 en un pub de Alicante, donde el propietario del local fue inhabilitado durante un año.