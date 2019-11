PISCIS

SALUD:

Riesgo de empacho por comer lo que no debes. Si te notas cualquier bultito, acude a la consulta del médico para que te tranquilice.

DINERO:

Se te solucionará algo que te agobia. Los números impares altos te pueden dar una sorpresa estupenda. Pon en tu casa alguna flor roja.

AMOR:

Habla con tu pareja y no calles lo que te gustaría decir. Aparentas estar distanciada y no es normal que no te muestres apasionada.

ACUARIO

SALUD:

Dar largos paseos hará que te sientas bien e incluso puede relajarte. Un dolor de cervicales hará que te des un masaje.

DINERO:

La suerte cambiará pronto y después de pasar unos días de agobio y pagar algo que te reclaman, tu vida puede dar un gran giro.

AMOR:

Es buen momento para enamorarte, así que acepta invitaciones y alterna con tus amigos. Si tienes pareja, viviréis una nueva luna de miel.

CAPRICORNIO

SALUD:

Estás muy nerviosa y puedes hacer gestos, guiños o monos sin darte cuenta. Procura dormir más tiempo y no tomes dulces en exceso.

DINERO:

Juega con personas de tu mismo sexo. No cambies de trabajo por una insignificancia y valora el tiempo que llevas en el mismo sitio.

AMOR:

Los amigos te apoyan en todo y recibes cariño a tope, lo que hará que te sientas halagada. Asistirás a una fiesta, y lo pasarás fenomenal.

SAGITARIO

SALUD:

Controla las comidas y los tratamientos naturales que organices por tu cuenta. Consulta con el médico cualquier problema.

DINERO:

Si tienes algún asunto pendiente con la justicia, todo irá bien. No te fíes de los negocios que te propongan personas que no conoces.

AMOR:

Puedes verte metida en un lío, sin quererlo ni proponértelo. Cuidado con la gente extranjera que conozcas. Ten paciencia con los niños.

ESCORPIO

SALUD:

Podrías padecer dolores abdominales o en la zona de la pelvis. Las causas pueden ser una retención de orina o tal vez que caminas mal.

DINERO:

Tu nivel económico mejorará pero no lo vas a disfrutar por el trabajo que tienes. Te comprarás un coche nuevo y tu pareja te ayudará.

AMOR:

Te sentirás muy querida por tu pareja, pero tu morbo te lleva a provocar a una persona muy joven que vas a conocer.

LIBRA

SALUD:

Dolores de estómago y riesgo de un pequeño cólico durante el fin de semana. No bebas lo que no conoces y cuida mucho de tu pareja.

DINERO:

Llegan unos días de mucho gasto, pero te encanta regalar y también recibir. El color turquesa te dará suerte.

AMOR:

Te vas a sentir querida y mimada pero, por tu parte, no das mucho afecto. Sin darte cuenta, te enfadas por todo, procura relajarte.

VIRGO

SALUD:

Tendrás algún que otro problema de piel. Consulta con un especialista en el caso de que te salgan manchas o verrugas.

DINERO:

Comenzarás un proyecto que siempre deseaste emprender, pero nunca te atreviste. Podría consistir en comenzar estudios universitarios.

AMOR:

El gusto que tienes por los líos va a provocar que te metas en una relación peligrosa y complicada. Una noticia en tu familia te hará feliz.

LEO

SALUD:

Te encuentras atravesando un período de bajón, pero parece que se avecinan días muy positivos. Por tanto, tienes que tranquilizarte.

DINERO:

Buena época para estudios, pruebas o entrevistas. Conseguirás un excelente trabajo por tu cuenta. Apuesta por el número 8.

AMOR:

Siempre te has considerado muy independiente, pero puede que esa situación se acabe. Conocerás a alguien muy especial.

CÁNCER

SALUD:

Te dolerán la espalda y las piernas por el intenso frío. Procura dormir alguna hora más en una cama cómoda y dura. Necesitas descanso.

DINERO:

Quizás descubras que has sido víctima de una pequeña estafa económica. Te afectará más emocionalmente, que económicamente.

AMOR:

Si estás soltera, a lo largo de los siguientes días despertarás el deseo de muchos hombres. No te lo pienses dos veces y a vivir.

GÉMINIS

SALUD:

Riesgo de heridas o quemaduras cuando realices determinados trabajos manuales. Hazte una revisión general.

DINERO:

Tus compañeros y tus jefes te valorarán como mereces. No avales a ningún amigo. Los números bajos te darán mucha suerte.

AMOR:

Te sientes un poco infantil, con muchas ganas de que te mimen y te traten con ternura. Excelente momento para irte a vivir con tu pareja.

TAURO

SALUD:

Se avecina una posible operación, pero no te alarmes, porque no tendrá gran importancia, y todo te saldrá bien.

DINERO:

No seas egoísta y gasta un poco más en regalos para tu familia y amigos. Cambiarás de coche y realizarás un corto y feliz viaje.

AMOR:

Tu pareja lleva tiempo preparándote una sorpresa. No te impacientes, la descubrirás a su tiempo. Si no la tienes, ahora es tu momento.

ARIES

SALUD:

Necesitas paz y armonía para que tu interior vuelva a estar en equilibrio. No te vendría nada mal realizar algo de yoga para relajarte.

DINERO:

Un familiar cercano va a ayudarte a encontrar trabajo. Es muy posible que gracias a él te ofrezcan firmar un contrato, muy bueno.

AMOR:

Tú y tu pareja vais a descubrir los verdaderos regalos de una relación. No te arrepentirás, porque lo vuestro va en serio.

