PISCIS

SALUD: Molestias sin importancia, como el hipo, pueden darte la lata los próximos días. Como ves, no llegará la sangre al río.

DINERO: Antes de cambiar de coche, piensa que tienes otras necesidades que cubrir. Un familiar quiere hacerte un regalo o invitarte.

AMOR: Se avecina una racha buena con tu pareja, aprovecha para superar esas pequeñas cosas que os frenan y minan la relación.

ACUARIO

SALUD: Por hacer un movimiento brusco e inadecuado, puedes sufrir un tirón o un esguince. En ese caso, cúralo desde el primer momento.

DINERO: Se avecinan gastos extra en casa que no vas a poder esquivar. Quizá sea ocasión de revisar cuentas y de acercarte al banco.

AMOR: Tienes facilidad para conectar con personas de menor edad que tú, así que aprovecha esa cualidad porque te llegará mucho cariño.

CAPRICORNIO

SALUD: El desconectar y hacer una cura de sueño o terapia de baños y masajes te iría de maravilla. No te observes tanto porque estas bien.

DINERO: Olvídate de los apuros o problemas ya superados. En tu hogar puede haber prosperidad y no faltarte de nada, pero eres muy caprichoso.

AMOR: Se arregla un poco y mejora tu relación después de superar una crisis. No te das cuenta pero tu genio puede ser causa de frialdad.

SAGITARIO

SALUD: Por unos días, deberías olvidarte de todo y dedicarte a descansar por encima de cualquier otra cosa. Lo necesitas seriamente.

DINERO: La evolución de los astros te predispone en este momento a conseguir algo nuevo y positivo. Tu economía prosperará por el trabajo.

AMOR: Tu pareja te acusa de frialdad, pero la verdad es que ahora tampoco te llega lo que te daba antes. Enfréntate a la realidad.

ESCORPIO

SALUD: Como no cambien un poco esa vida tan acelerada, puede que caigas en un estado de ansiedad. Tu espalda y huesos se pueden resentir.

DINERO: En el trabajo tendrás una alegría que tiene que ver con tu esfuerzo. La prosperidad de los tuyos significa mucho para ti.

AMOR: Jamás lo reconocerás, pero tienes un poquito de celos. Intenta que no te dominen y hagan que reine el rencor en lugar del cariño.

LIBRA

SALUD: Las prisas, el estrés y el agobio alterarán tu vida más de lo habitual, y eso afectará a tu organismo. Busca recursos para superar la tensión.

DINERO: En el trabajo, tus compañeros pueden hacerte un boicot, pero va a depender de tus habilidades para aliarte con ellos.

AMOR: Si no tienes pareja, los astros te predisponen a tener muchos amigos. Si la tienes dedicas más tiempo a ese amor.

VIRGO

SALUD: Has variado un poco el peso, no es muy preocupante, pero debes controlar que no sea el comienzo de un gran desequilibrio.

DINERO: No gastes dinero en juego o en invitar a los amigos. Si tienes una buena racha intenta ahorrar. Tendrás huéspedes.

AMOR: Te refugias en la persona que te comprende, y eso te suele funcionar. Pero esta semana quizá te falle y la angustia te atrape.

LEO

SALUD: Todos tus males se concentrarán en la boca, bien por culpa de los dientes y las muelas, bien por las amígdalas.

DINERO: Las ofertas de trabajo, las propuestas de negocio y los proyectos compartidos tendrán esta semana un espacio positivo.

AMOR: Tu pareja te apoya pero no escuchas sus consejos. No tienes ganas de sexo y puede creer que tienes un lío cuando no es verdad.

CÁNCER

SALUD: Un fuerte dolor de cabeza se te complica con algo gástrico y te amargará una velada. Si viajas no olvides tus medicamentos.

DINERO: No es una ruina. Se trata de una crisis que ya está casi superada. Es buen momento para vender propiedades.

AMOR: Tu corazón puede sentir amor y pasión por alguien que vas a conocer. Podrías cortar una relación de mucho tiempo.

GÉMINIS

SALUD: Hacerte un análisis o un chequeo puede sacar a la luz algún problemilla con el hierro. Si es así, pon remedio.

DINERO: No te dejes seducir por un cambio o traslado que te ofrezcan y del que luego puedes arrepentirte. El número 9 puede darte suerte.

AMOR: Te atrae demasiado lo imposible y no quieres dar tu brazo a torcer. Confórmate con lo que tienes y corresponde al amor que te ofrecen.

TAURO

SALUD: Cuídate la garganta y la voz. Una faringitis puede fastidiarte la semana si no mantienes algunas medidas preventivas. Ve al dentista.

DINERO: Las visitas, las novedades y los cambios será lo que marquen estos días. Recuerda que no es momento para pedir dinero prestado.

AMOR: No tienes tiempo para la pasión. Ese agotamiento repercutirá en la relación y la relegará. Más te vale reaccionar, si no perderás mucho.

ARIES

SALUD: Necesitas más distracción y descanso para salir de la rutina que te agobia. No te fíes de los tratamientos milagrosos, te engañarán.

DINERO: Te decepcionará la traición o venganza de unos amigos, colaboradores o compañeros. No te metas en querellas o se volverán contra ti.

AMOR: Tu familia te apoya como nunca. De amores no quieres saber nada por temor a equivocarte. Volverás a ver a alguien del pasado,

