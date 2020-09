Una mujer italiana ha sido víctima de una brutal agresión después de que le recriminara a un hombre que no llevase puesta la mascarilla, atendiendo a la difícil situación que atraviesa el país alpino por la crisis del coronavirus. El suceso ha tenido lugar en la ciudad de Foggia, ubicada en la región de Apulia.

Stefania Buonpensiero, la víctima, se encontraba en las instalaciones de la Confederación General Italiana del Trabajo cuando observó a un hombre cercano entrar en las oficinas sin llevar puesta la mascarilla para evitar el aumento de los contagios por coronavirus. Este hecho llevó a Buonpensiero a recriminar al individuo su actitud para que se la pusiera.

Ante sus críticas, el agresor, un hombre de 36 años nacido en Mali, le propinó un fuerte puñetazo en la nariz que la tumbó. Ya en el suelo, el hombre pateó y golpeó a la víctima hasta provocarle un traumatismo craneoencefálico y la ruptura del tabique nasal. Una situación que también ha afectado psicológicamente a Buonpensiero.

En el programa italiano 'Mattino Cinque', la víctima ha explicado cómo vivió aquel suceso. Ha asegurado que en esos instantes pensó "que iba a morir": "Estaba a merced de la violencia. No sé si pasaron 30 segundos o tres minutos. Ya no existía. Estoy segura de que si hubiera tenido un cuchillo en la mano me habría dejado una cicatriz".

"Si no hubiera sido por el guardia de seguridad que intervino, tal vez no estaría aquí", ha continuado explicando durante la entrevista televisiva, donde se han podido observar las heridas que le dejó tras el ataque el agresor, que posteriormente fue detenido por los carabineros. Actualmente, el agresor se encuentra en prisión.