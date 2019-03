"Hay gente haciendo sus necesidades en los pasillos del Hospital Virgen de la Arrixaca"

Desde el martes, las urgencias de este hospital de referencia murciano se han visto desbordadas varios días. El centro tiene capacidad para acoger a 40 enfermos, pero el miércoles ya no cabían en las habitaciones.

"Acumulan a pacientes, que son personas que están enfermas, arrinconados en un pasillo, se hayan podido llegar a acumular a veces hasta más de 20, ni siquiera con la separación de un biombo", explica Chusa Pedro, secretaria de la Asociación de Usuarios de la Sanidad en Madrid.

Tanto el hospital como la consejería de Sanidad murciana han declinado responder ante esta situación frente a las cámaras de laSexta noticias. Por teléfono restan importancia a la situación alegando un pico puntual de afluencia. "Lo que no se puede tolerar es que nos estén vendiendo los administradores que no hay problemas cuando sabemos que no es así", explica Pedro Ros.

Los sanitarios aseguran que pese a todos sus esfuerzos la merma de recursos en Murcia hace que la calidad de la asistencia sanitaria se resienta.