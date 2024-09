The World's Best Burgers, la 'guía Michelin de las hamburguesas', ha elegido a la hamburguesería española Hundred Burgers, establecida en Madrid y Valencia, como la mejor del mundo en la clasificación de 2024 que ha publicado este lunes. Esta es la primera vez que un establecimiento no estadounidense se alza con el galardón, que abanderaba en los últimos años Pizza Loves Emily, de Nueva York, que en esta ocasión obtiene la segunda posición.

Entre sus consideraciones, la organización con sede en Estocolmo señala en su página web que "España ha crecido rápidamente en los últimos años y ahora cuenta con algunas de las mejores hamburguesas que hemos comido".

De hecho, hay otro establecimiento español, también valenciano, Soul Coffee Beer, en el décimo lugar, mientras que la madrileña Briochef ocupa el puesto 17 del total de las 25 reseñadas en la lista, toda ellas con la máxima calificación, cinco estrellas, que otorga la organización