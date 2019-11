La madre de la niña brutalmente agredida en un colegio de Jerez de la Frontera ha explicado en declaraciones a laSexta que cuando vio la foto de su cara se descompuso: "Tuve que mirarla varias veces, vi la nariz tan torcida y tanta sangre que decía '¿quién es?'".

Todo sucedió el pasado lunes cuando el agresor, a quién los padres definen como "agresivo y problemático" le propinó un brutal puñetazo con un brazo escayolado y le provocó la rotura y el desvió del tabique nasal.

Según la versión de los padres, el agresor se estaba peleando con otro niño y estaba amenazando a otra niña cuando una profesora se interpuso para separarles. En ese momento el jefe de estudios "los mandó de nuevo a todos a clase".

Ya en el aula, el niño amenazó y zarandeó de los pelos a la niña diciéndole que le iba a "partir la cara". En ese momento se interpuso la víctima, a quién golpeó con dureza: "Vale, pues te rompo la cara a ti".

"Yo antes de decirme nombres sabía que compañero era porque ella llevaba días diciéndome que estaba muy nervioso y que había agredido a varias personas", explica Eva Tejero, la madre.

"La pequeña lo está pasando mal, tiene miedo, la vas a tocar y se echa para atrás. Es una niña que siempre ha dormido sola, muy independiente y ahora está abrazada a mí", explica asegurando que cuando "cierra los ojos ve como el niño le va a pegar".

"Y yo le he prometido que ella no se va a cruzar más con él, por eso pido que por favor me cambien de centro. Mi niña tiene miedo a volver al centro", ha zanjado.

"Sabes como es él, ¿para qué le dices nada?", la reacción del jefe de estudios a la agresión

El padre de la niña ha revelado las palabras que tuvo el jefe de estudios con la niña tras el puñetazo de un un compañero.

"Sabes como es él, ¿para qué le dices nada?", fueron las palabras, que según el padre, Javier Barba, tuvo el docente con la menor a la que le partieron la nariz por defender a una compañera que estaba siendo acosada por el agresor.

"Sufrió una agresión que bajo nuestro punto de vista se podría haber evitado si el centro hubiese tomado desde hace tiempo las medidas que se tenían que tomar", ha denunciado, asegurando que el jefe de estudios no reaccionó al iniciarse el conflicto que desembocó en el puñetazo: "Los niños fueron al jefe de estudios y los volvió a mandar otra vez a clase".

"Blanca es una niña fuerte, está regular, es algo inconcebible, ningún niño puede pensar que le va a pasar eso. Está muy decepcionada con el centro, lo que más me duele es que mi hija me dice que no quiere volver al centro", ha revelado.