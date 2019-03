¿Te gustaría trabajar en diez ciudades del mundo durante dos meses este verano?

Miguel Romo ha logrado colocarse en los puestos de cabeza de un concurso internacional promovido por una empresa de trabajo temporal y recursos humanos, que otorgará a ocho personas la posibilidad de trabajar durante los meses de julio y agosto en diez localidades repartidas por el mundo.

'Around the world in 80 Jobs' (Alrededor del mundo en 80 trabajos), es el nombre del certamen con el que, buscando trabajo en la red, se dio de bruces este joven ingeniero agrícola y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, en paro desde febrero, que reside en Logroño.

Ahora está entre los 30 más votados de los más de 700 finalistas en todo el mundo. Es básico para que gane que su vídeo tenga más reproducciones en Youtube, así que todos a verlo.