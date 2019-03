Graban a un ciclista circulando a 80 kilómetros por hora por la Ronda del Litoral de Barcelona

Los conductores de dos coches que circulaban por la Ronda del Litoral de Barcelona en dirección Besòs el pasado viernes por la noche grabaron con sus móviles a un ciclista que circulaba a 80 km/hora.

El ciclista pedaleaba muy cerca de un autobús para aprovechar su rebufo y alcanzar esa velocidad, según las imágenes difundidas por Barcelona Televisió (BTV). Las bicicletas, los ciclomotores, los vehículos que transportan mercancías peligrosas y las personas a pie tienen prohibida la entrada a las rondas.

Fuentes del consistorio han explicado que no se ha identificado al ciclista, que ninguna patrulla de la Guardia Urbana detectó su presencia y que el radar no lo registró porque no superó la velocidad máxima.

También han señalado que cuando la Guardia Urbana observa la presencia de ciclistas en las rondas los acompaña inmediatamente fuera de estas vías por el riesgo que corren.