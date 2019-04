Goteras, camas en los pasillos, plantas cerradas... cientos de personas reclaman mejoras en el Hospital 12 de octubre

El último de los desperfectos denunciado por los propios trabajadores del Hospital 12 de octubre fue una cascada de agua cayendo sobre la UCI pediátrica, que ocurrió por la rotura de una tubería a mediados de enero.

Denuncian que los recortes en el personal afectan a las instalaciones. "Tenemos un montón de averías, como caídas de techos,porque la infraestructura de este hospital es muy vieja", lamenta una de las trabajadoras.

No es la única protesta sobre el hospital en los últimos tiempos. Íñigo Errejón ha anunciado que la situación es insostenible: "No puede ser que tengamos una Sanidad en la España del siglo XXI en la que se caen techos de UVIs infantiles, no puede ser que tengamos una sanidad en la que los padres esperan en sillas de madera, no puede ser que tengamos una sanidad en la que falta personal o faltan camas. Hay que dejarse de inaugurar hospitales privados y hay que cuidar los hospitales que tenemos".

Las camas saturan los pasillos mientras, según denuncian desde los sindicatos, hay plantas cerradas algunos meses. "Me han tenido dos días allí, sí me han hecho muchas pruebas pero al final allí he estado clavada", se queja una de las pacientes.

En verano, incluso los familiares de los pacientes tenían que sofocar el calor con abanicos ante la falta de refrigeración. Los manifestantes reclaman mejoras para un edificio que cuenta con menos de 50 años.