La gordofobia es una realidad que denuncian personas como Manoli o Sandra, que afirman que está en su día a día con situaciones en las que ven rechazado su cuerpo. "Lo he sentido en el avión por cómo me ha mirado la gente", comenta Manoli, que también dice que cuando entra a una tienda de ropa para ella "no hay nada".

Son mujeres con cuerpos no normativos que luchan contra lo que califican como violencia estética. En el caso de Sandra, habla de "violencias en el entorno laboral": "No tenemos uniforme, las sillas de las oficinas, tenemos pocas posibilidades de promoción, de que nos contraten...".

"La gente no sabe si estoy sana o no, se basan solo en mi aspecto físico, ¿no?", denuncia. Las personas que sufren esta gordofobia piden a los médicos que vean más allá de los kilos y de las 'dietas fotocopia', algo que denuncian también algunos profesionales de la salud.

La doctora Gema Frühbeck comenta que muchas veces los pacientes sufren "la incomprensión de su médico": "No es simplemente decirle toma uan dieta de 1.500 calorías y ponte a andar". La clave para abordar la obesidad se encuentar en un correcto acompañamiento.

"Tenemos que ir viendo como auténticos detectives, cómo podemos ayudar a nuestro pacientes. Vamos a intentar modificar sus hábitos", añade. Se calcula que, para 2035, el 37% de los adultos en España tendrá obesidad. Es un trabajo de todos acabar con estos estigmas y hacerles la vida más fácil.