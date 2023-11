La Fiscalía pide 5 años de cárcel para una tarotista acusada de estafar 105.000 euros en 2019 a una mujer que sufría problemas familiares y personales, a la que prometió limpiarla de la supuesta magia negra que interfería en su vida y que la ponía en peligro.

En un juicio que se ha celebrado este lunes en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona y que ya ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía ha solicitado 5 años de prisión para la tarotista por un delito de estafa agravada.

Según el escrito de acusación del fiscal, la víctima llamó a una línea de tarot el 12 de junio de 2019, donde relató sus problemas familiares y personales, y le dio a la acusada su número de teléfono. El ministerio público sostiene que la tarotista llamó de nuevo a la víctima ese mismo día y se ofreció a hacerle limpiezas para librarla de la magia negra, aprovechándose de su debilidad, a cambio de dinero.

La acusada -prosigue el escrito- le pidió a la víctima que le hiciera una transferencia bancaria para llevar a cabo la limpieza, y la perjudicada aceptó. A partir de ese momento, la tarotista comenzó a pedirle de forma continuada, con la voluntad de enriquecerse ilícitamente, sumas de dinero a la víctima para supuestos rituales mágicos, vista la facilidad con la que la perjudicada aceptaba sus peticiones, según la Fiscalía.

La sentencia también relata que la acusada se aprovechó de la credulidad de la víctima sobre temas esotéricos y que le llegó a hacer múltiples llamadas en un mismo día diciéndole que si no le daba más dinero no podría comprar los materiales para librarla de la magia negra. Además, la tarotista le manifestó a la perjudicada que, si no le daba el dinero, tanto ella como su familia iban a sufrir graves padecimientos.

Además, la Fiscalía cifra en 105.000 euros el dinero que consiguió estafarle, en un periodo comprendido entre el 12 de junio y el 20 de julio. La Fiscalía pide, además de la pena de prisión, una multa de 4.320 euros y una indemnización a la perjudicada equivalente a la cuantía presuntamente estafada. La tarotista tiene otras condenas anteriores por estafa con pena de cárcel, y está actualmente en prisión.