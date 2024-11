Algunos vecinos de la calle de Magallanes en Alfafar todavía siguen atrapados en sus casas sin poder salir. Miguel lo ha conseguido tras más de 48 horas pero advierte de la grave situación en la que esta el resto. "Hay muchísimas personas que no pueden salir de casa. No tienen medios, no les han quitado los coches e inclusive están viviendo con cadáveres", cuenta a laSexta.

Él tiene a parte de su familia todavía encerrada. Y es que uno de los problemas que se encuentran son los amasijos de coches y coches apilados entre el barro y la basura que bloquean las puertas. Los vecinos tienen que ir saltando por encima para poder abrirse paso.

Marco Antonio, su familia y el resto de vecinos son lo que se están encargando de las tareas de limpieza y de intentar abrir paso. "Hemos salido como hemos podido. Hemos limpiado y quitado todo esto y hemos hecho un camino para que la gente pase", relata a laSexta.

Otros familiares como Belén directamente suben a las casas para poder ayudar a sus familiares. "Tengo a mi madre aislada y le llevé agua y comida", cuenta a laSexta.

Esta situación no solo se está viviendo en Alfafar, desde el Ayuntamiento de Algemesí están pidiendo a las personas que tengan problemas para salir de casa que cuelguen sabanas blancas desde los balcones con el objetivo de poder ir sacando a todos los atrapados que aún quedan.