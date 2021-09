El sorteo de Euromillones reparte cada martes y viernes todas las semanas a premios millonarios con una participación de 2,5 euros, siendo el bote mínimo siempre de 17 millones de euros. Las reglas de Euromillones establecen que los botes se irán acumulando hasta alcanzar un límite, que en la actualidad se encuentra en los 220 millones de euros. Si no se reparte en la primera ocasión, la cantidad se mantiene en otros tres sorteos. A la quinta oportunidad, si no hay ningún acertante de primera categoría, el bote se reparte en la siguiente categoría con acertantes. El máximo absoluto que no se puede superar según el reglamento es de 250 millones.