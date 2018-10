Esto es lo que debes hacer si te sorprende una tromba de agua en el interior del coche

Al menos seis muertos tras las graves inundaciones por las intensas tormentas en Sant Llorenç, Mallorca

Las fuertes lluvias caídas en Mallorca durante este martes dejan al menos seis muertos y nueve desaparecidos por el desbordamiento del torrente de la localidad mallorquina de Sant Llorenç des Cardassar y el cierre de varias carreteras en la zona de Levante de la isla.

Coches flotando y arrastrados en las riadas de Mallorca: las impactantes imágenes de las tormentas en Sant Llorenç

Las imágenes provocadas por la tormenta son impactantes, y un vecino del municipio ha contado a laSexta que "en el pueblo ahora no hay calles, no hay coches, no hay playa y no hay nada. Es un desastre".